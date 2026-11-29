Bajo un cielo despejado y el sol generoso que regaló la mañana de este domingo 29 de noviembre de 2026, familias enteras, atletas de trayectoria y clubes locales de running se dieron cita en Punta Arenas para dar vida a la “Corrida por la Paz”. La iniciativa, organizada por la Diócesis de Punta Arenas en el marco de su octogésimo aniversario, transformó el inicio de la jornada dominical en un punto de encuentro intergeneracional donde el deporte sirvió de puente entre la fe, la salud y la vida comunitaria.

Con mesas de acreditación colmadas desde temprano y un ambiente distendido en el que convivieron corredores equipados, niños y vecinos acompañados incluso de sus mascotas, la actividad propuso una celebración distinta para los 80 años de presencia pastoral en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena: salir al espacio público y poner el cuerpo en movimiento por una causa compartida.

La paz como punto de partida

Al frente de la convocatoria estuvo Óscar Blanco, obispo de la Diócesis de Punta Arenas, quien explicó que la corrida nació con la voluntad de trascender lo estrictamente deportivo y sembrar una reflexión urgente en la comunidad austral.

“Nos hemos atrevido a organizar esta corrida familiar con el propósito de tener presente en el corazón la paz, porque necesitamos tanto de este don en el mundo, pero sobre todo en el corazón de los hombres”, señaló el obispo Blanco minutos antes de la largada.

La autoridad eclesiástica puntualizó que el sentido profundo de la jornada apunta a una transformación cotidiana y cercana. “Queremos, a través de esta actividad recreativa, deportiva y familiar, decir que la paz comienza en el corazón de cada persona, y desde ahí queremos promoverla para que haya paz en la familia, en la sociedad y en el mundo entero”, enfatizó, subrayando además el compromiso de la Iglesia local con el fomento de “una vida sana y una mente sana”.

Salud integral y el valor de correr en comunidad

El llamado encontró eco inmediato en las agrupaciones deportivas de la capital regional. Con sus características poleras rosadas y la bandera magallánica en la manga, las integrantes de Corredoras Australes se sumaron con entusiasmo al recorrido.

María, representante de la agrupación femenina, valoró que la conmemoración diocesana se abriera a toda la ciudadanía con un enfoque amplio de bienestar. “Nos gusta mucho que se una no solamente como una actividad religiosa, sino que además promoviendo la vida sana, integral: la parte física, la parte mental y la parte social, que es tan importante”, destacó. Con la vista puesta en el buen clima que acompañó la mañana en la capital regional, añadió que la jornada invitaba simplemente a compartir y “disfrutar”.

Un impulso necesario para el calendario atlético magallánico

Más allá de su simbolismo aniversario, la corrida puso de relieve una demanda concreta del mundo deportivo local: la necesidad de multiplicar las instancias atléticas abiertas a la comunidad en una zona donde las condiciones climáticas y la distancia suelen acotar el calendario de competencias.

Así lo planteó Luis Vergara Sanhueza, corredor senior de Punta Arenas y ganador de seis maratones de 42 kilómetros, quien agradeció “de todo corazón” a la Iglesia por impulsar la prueba. “Es fundamental que hagan algo, ya que hay muy pocas carreras acá; ya sea familiar, igual ayuda”, puntualizó el experimentado fondista.

Vergara Sanhueza aprovechó la instancia para dirigir un mensaje a quienes recién comienzan a calzarse las zapatillas en el extremo sur: “Le digo a la juventud, a los niños y a las niñas runners, que traten de hacer mucho deporte, que se superen para ser mejores personas el día de mañana y llevar una muy buena vida saludable”.

Proyección de una cita comunitaria

La respuesta ciudadana en esta edición conmemorativa dejó la puerta abierta para que la “Corrida por la Paz” deje de ser un hito aislado de aniversario y se proyecte como una fecha estable en la agenda recreativa de Punta Arenas. Como anticiparon sus propios participantes, si la convocatoria se sostiene en los próximos años, tiene todo el potencial para consolidarse como un encuentro masivo donde la capital magallánica renueve, paso a paso, su apuesta por la salud y la buena convivencia.