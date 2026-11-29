Un paciente extranjero de 42 años de edad, beneficiario activo de Fonasa clasificado en el Grupo B y domiciliado en Punta Arenas, interpuso una acción constitucional de protección contra el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), el Servicio de Salud Magallanes y la Superintendencia de Salud.

El recurso denuncia actos y omisiones ilegales y arbitrarias que mantienen al recurrente en “absoluto abandono quirúrgico y clínico” pese a padecer un tumor intracraneal.

​El diagnóstico corresponde al problema de salud GES N° 43: “tumores primarios del sistema nervioso central en personas de 15 años y más”.

Tras ser derivado a Clínica Bupa Santiago, una resonancia magnética de encéfalo con contraste informó una “lesión extraaxial, de aspecto neoplásico, paraselar izquierda con invasión al seno cavernoso ipsilateral… que mide aproximadamente 44 x 39 x 47 mm en sus diámetros transverso, anteroposterior y longitudinal respectivamente, con características de meningioma”.

El examen añade que “esta lesión determina efecto de masa sobre estructuras adyacentes, sistema ventricular y espacio subaracnoideo, y se asocia a alteración de señal del parénquima circundante”.

​Error administrativo y plazos vencidos

​Pese a validar sus exámenes preoperatorios entre el 16 y el 20 de octubre de 2026, el paciente retornó a Punta Arenas sin fecha de cirugía. Ante un reclamo formal, Fonasa respondió mediante el ordinario 1T/N° SCE 65691 señalando que solicitaba atención por “hipoacusia bilateral en personas de 65 años y más que requieren audífono”.

Además, el organismo afirmó que “desde la clínica nos informan que los resultados de su examen aún se encuentran en proceso de análisis y que, una vez disponibles, se pondrán en contacto con usted…” y sugirió que “podrá ingresar un nuevo reclamo por este mismo medio”.

​Sin embargo, el certificado de garantías asociadas de Fonasa consigna que la garantía de tratamiento primario —cuyo plazo máximo legal venció el 25 de septiembre de 2026 bajo responsabilidad del Hospital Clínico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaria— figura oficialmente en estado “retrasada”.

​Medidas solicitadas ante la Corte

​El escrito solicita decretar orden de no innovar para que, en un plazo de 24 horas, se evalúe y estabilice clínicamente al paciente y se gestione su “traslado aéreo inmediato hacia Santiago y su ingreso hospitalario prioritario para la resolución quirúrgica de su tumor cerebral”.