El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella criminal contra cuatro empresarios vinculados al negocio de exportación de aceite de cocina usado, acusándolos de integrar una trama de facturas falsas que habría generado un perjuicio fiscal superior a los $13.459 millones mediante devoluciones indebidas de IVA y el aumento irregular de créditos fiscales.

La acción judicial fue declarada admisible el pasado 19 de noviembre por el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, resolución dictada por la jueza Mónica Patricia Bellalta Queralto, quien dispuso remitir los antecedentes al Ministerio Público para el desarrollo de la investigación.

Según el libelo, el eje de la operación era ARSA Group SpA, sociedad representada por Alex Rodrigo Salazar Araya y Jaime Eduardo Ruiz Morelli. La querella también se dirige contra Claudia Andrea Arribas Menares y Víctor Patricio Silva Fuentes, representantes de otras dos firmas involucradas en la supuesta facilitación de documentación tributaria falsa.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el organismo fiscalizador, entre octubre de 2020 y marzo de 2026, ARSA Group incorporó en su contabilidad más de 3.200 facturas electrónicas ideológicamente falsas emitidas por Blue Energy SpA, Bioils Latam SpA y Punto Cordillera SpA. Estos documentos respaldaron créditos fiscales por más de $16.583 millones, parte de los cuales fueron usados para solicitar devoluciones de IVA exportador.

La ruta de las facturas y empresas sin respaldo operativo

Durante la fiscalización, el SII cuestionó la existencia real de las operaciones comerciales al detectar que no había trazabilidad suficiente para acreditar la recolección en Chile del aceite usado ni su recorrido hasta la exportación. Además, los fiscalizadores establecieron que las sociedades compartían direcciones IP para emitir facturas y declarar impuestos.

El detalle de las firmas señaladas como proveedoras incluye:

Blue Energy SpA (representada por Claudia Andrea Arribas Menares): emitió 3.069 facturas falsas entre octubre de 2020 y marzo de 2026 por un total de $95.949 millones ( $15.319 millones correspondientes a IVA). El SII detectó que no tenía domicilio apto para operar y que los pagos a sus proveedores eran autorizados por un representante legal de ARSA Group.

Bioils Latam SpA (que compartía representantes legales con ARSA Group): registró 143 facturas falsas entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 por más de $5.715 millones , generando créditos fiscales de IVA por otros $912 millones .

Punto Cordillera SpA (representada por Víctor Patricio Silva Fuentes): emitió 69 facturas falsas por $2.197 millones entre febrero y abril de 2025, sin contar con personal ni recursos financieros suficientes para operar.

Devoluciones obtenidas y solicitudes frenadas

Según la querella, entre octubre de 2020 y febrero de 2025, ARSA Group presentó solicitudes de devolución de IVA exportador por más de $30.292 millones, de los cuales el SII autorizó $29.480 millones. Una revisión posterior determinó que $11.632 millones correspondían a devoluciones indebidas sustentadas en documentos falsos, monto al que se suman $1.827 millones por el aumento irregular de créditos fiscales en declaraciones mensuales.

La fiscalización permitió frenar otras dos solicitudes de devolución correspondientes a marzo y agosto de 2025, por $1.955 millones y $24 millones, respectivamente. Por ello, el organismo imputa delitos tributarios tanto en grado consumado como frustrado.

En su presentación, el SII solicitó al Ministerio Público encargar diligencias a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, ejecutar levantamientos patrimoniales y tramitar el alzamiento del secreto bancario de los querellados y las sociedades involucradas.