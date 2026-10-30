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PDI detiene a sujeto por mantener restos óseos de ballena en el antejardín de su vivienda en Punta Arenas

Detectives de la Bridec incautaron ocho vértebras y tres costillas de cetáceo en un procedimiento coordinado con la Fiscalía por infracción a la Ley de Pesca. El propietario afirmó que se trataba de una herencia familiar, pero no contaba con la autorización legal para su tenencia.

Periodista Web
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En el marco de una investigación por infracción a la Ley General de Pesca y Acuicultura, detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Punta Arenas de la Policía de Investigaciones de Chile, en coordinación con la Fiscalía Local, concretaron un procedimiento policial tras detectar la presencia de restos óseos de cetáceo exhibidos en el antejardín de un domicilio de la capital regional.

Durante la fiscalización en el inmueble, el propietario manifestó a los oficiales que las osamentas correspondían a una herencia familiar de larga data. Sin embargo, al momento de requerirle los permisos correspondientes, el morador no acreditó la documentación reglamentaria que autorizara la tenencia ni la procedencia legítima de las partes biológicas protegidas, motivo por el cual los efectivos policiales procedieron a su detención en flagrancia.

Incautación de osamentas y peritajes

En el lugar, el personal de la policía civil procedió a la incautación de ocho vértebras y tres costillas de ballena, piezas que fueron fijadas y embaladas para ser puestas a disposición de los peritos del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), entidad técnica que desarrollará los análisis científicos para determinar la especie exacta a la que pertenecen y su data.

Por instrucción del fiscal de turno del Ministerio Público, el imputado fue dejado en libertad tras el procedimiento policial, quedando apercibido bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal, a la espera de la respectiva citación judicial para enfrentar la investigación en su contra.

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