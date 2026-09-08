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Salmoneras aportaron más de $74 mil millones al Estado durante 2025

El Sexto Reporte de Impacto Sostenible agrupó a las compañías AquaChile, Australis Seafoods, Cermaq, Mowi, Salmones Aysén y Ventisqueros. El informe reveló que el 54% de las empresas proveedoras contratadas corresponde a pymes, mientras que el 88,5% de la fuerza laboral del gremio reside en las mismas regiones donde opera la industria.

Periodista Web
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Las seis compañías integrantes del Consejo del Salmón presentaron en Santiago su Sexto Reporte de Impacto Sostenible con los indicadores económicos, ambientales y sociales registrados durante el año 2025.

De acuerdo con el documento, las empresasAquaChile, Australis Seafoods, Cermaq, Mowi, Salmones Aysén y Ventisqueros aportaron más de 74 mil millones de pesos al Estado por concepto de impuestos directos, concesiones y permisos. En materia de cadena de valor, la industria desembolsó 3,2 billones de pesos en pagos a proveedores nacionales a través de 9.843 contratos vigentes, donde un 54% correspondió a pequeñas y medianas empresas de rubros como transporte, logística y servicios profesionales.

En el ámbito laboral, el reporte detalló que el 88,5% de los trabajadores del sector habita en las regiones donde desempeña sus funciones. En tanto, la dimensión ambiental registró un 57% de uso de energías renovables en la operación global, sumado a un 93% de valorización de residuos totales y un 90% en el caso de la biomasa y residuos orgánicos.

Finalmente, el reporte destacó iniciativas territoriales como la operación del centro comunitario “Casa Abierta” de AquaChile en Puerto Natales, que ya acumula más de 2.500 visitas, junto a programas de vinculación técnica, desarrollo de proveedores con Corfo y proyectos de energía limpia en zonas del sur austral.

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