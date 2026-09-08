Comunidad educativa despide a exencargada de Biblioteca CRA del Instituto Superior de Comercio

Muestras de pesar y recogimiento han marcado la jornada en el Instituto Superior de Comercio de Punta Arenas tras confirmarse el fallecimiento de María del Carmen Velásquez Cruz, exfuncionaria que se desempeñó como encargada de la Biblioteca CRA del establecimiento.

El deceso de la colaboradora, registrado durante el fin de semana, impactó a la comunidad educativa, donde era ampliamente reconocida por su constante compromiso con la labor escolar y el fomento de la lectura entre las distintas generaciones de estudiantes.

Durante este día, alumnos, profesores, asistentes de la educación y familiares se reunieron para acompañar el cortejo y rendir tributo a su trayectoria profesional y humana, destacando el importante legado de servicio que dejó en las aulas e instalaciones de la emblemática institución educativa magallánica.