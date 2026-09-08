Gasco Magallanes dona detectores de monóxido de carbono a Bomberos de Última Esperanza

Gasco Magallanes concretó la donación de dos equipos de detección de monóxido de carbono de última generación al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza.

La entrega oficial se realizó en las dependencias operativas de Puerto Natales y estuvo encabezada por el gerente comercial de la compañía, Gonzalo Herrera Albornoz, junto a representantes de la oficina local. La iniciativa forma parte del plan de trabajo mancomunado que la empresa mantiene con los distintos cuerpos de bomberos de la región, orientado a reforzar los protocolos de seguridad e inspección preventiva por emanaciones de gases.

Los instrumentos fueron recibidos por el comandante del Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza, Sergio Ramírez, quien agradeció el aporte de la empresa privada y destacó que la incorporación de esta tecnología permitirá optimizar los tiempos y la precisión del personal bomberil durante los procedimientos de emergencia en beneficio de la comunidad.