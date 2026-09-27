Salmonicultores de Magallanes advierten estancamiento de la industria por trabas en nuevas concesiones

En el marco del Segundo Coloquio Marítimo organizado por la Liga Marítima de Chile en Punta Arenas, la industria salmonera del sur del país planteó un directo diagnóstico sobre el presente y futuro del sector en la Región de Magallanes.

Durante su intervención, Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, abordó la importancia de la actividad en la economía local y la conectividad regional, situando el desarrollo salmonero como un factor clave para la descentralización y la soberanía en las zonas costeras más aisladas del territorio.

“La ubicación de los centros de cultivo están muy alejados de las zonas costeras y, por lo tanto, su ubicación puede contribuir a mover personas desde otros lugares a través de la generación de actividad y la oportunidad de empleo”, destacó Odebret, enfatizando el rol estratégico que cumple el sector al poblar y dinamizar áreas apartadas de los centros urbanos.

Trabas normativas y 22 proyectos paralizados

Pese al potencial de desarrollo, el dirigente gremial advirtió que la expansión de la industria se encuentra paralizada. La principal traba radica en la imposibilidad actual de otorgar nuevas concesiones debido a solicitudes de conservación e instancias en trámite vinculadas a Espacios Marítimos de Pueblos Originarios (ECMPO).

La gravedad de la contingencia se refleja en que existen 22 proyectos que cuentan con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, pero que continúan entrampados a la espera de una resolución definitiva. De hecho, desde el año 2018 no se ha entregado ninguna nueva concesión acuícola en la región.

Esta paralización ha congelado el crecimiento productivo: Magallanes registra una producción cercana a las 150 mil toneladas de salmón, cifra que se mantendrá estancada al cierre de este periodo debido a las restricciones operativas.

Infraestructura portuaria y el impulso al clúster marítimo

En cuanto a las exigencias de mejor infraestructura portuaria planteadas por la Liga Marítima de Chile, Odebret argumentó que los requerimientos logísticos actuales se encuentran cubiertos con la capacidad existente, dada la imposibilidad de expandir las operaciones.

Sin embargo, hizo un llamado decisivo a destrabar el desarrollo de la actividad para reactivar la inversión en puertos, embarcaciones y servicios especializados. “Se requieren en la medida de que exista más actividad. Es necesario impulsar el desarrollo para gatillar la dinámica de lo que se denomina clúster marítimo”, concluyó el ejecutivo.