Con un emotivo desfile y 13 homenajes: El Barrio 18 de Septiembre celebró su 70° aniversario

La jornada cívico-comunitaria destacó por la entrega de reconocimientos a vecinos, autoridades e instituciones que han aportado al desarrollo e historia del sector, dando paso posteriormente a un concurrido desfile tradicional. La ceremonia contó con la presencia de autoridades civiles y delegaciones uniformadas, entre ellas representantes de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile.

Durante la actividad, Luisa Quezada, presidenta del Comité ProAdelante del Barrio 18 de Septiembre, expresó la alegría de la comunidad al ver el progreso de su territorio:

“Me siento feliz y orgullosa porque soy hija de este barrio, de esta tierra. Realmente es un orgullo pertenecer y estar apoyando en este momento como presidenta del comité”, resaltó Quezada, añadiendo que a cada uno de los homenajeados “se les pudo entregar un reconocimiento porque cada uno aportó un tremendo grano de arena para construir lo que es hoy el Barrio 18”.

Un reconocimiento a la trayectoria y la entrega vecinal

Durante la ceremonia se hizo entrega de un galvano de honor a 13 ciudadanos e instituciones destacadas por su compromiso social y su labor en favor del sector:

Dr. Jorge Flies (Gobernador Regional): Condecorado por su vocación médica y apoyo desinteresado a las familias del sector, atendiendo enfermos a cualquier hora de la madrugada de forma gratuita. Óscar Carrión: Gestor cultural y coordinador de la Fundación Cultural de la Municipalidad de Punta Arenas, quien dedicó el reconocimiento a su familia y a la memoria de su padre, un histórico dirigente del sector. José Fernández: Exintendente regional (2019-2020), quien calificó al barrio como “un ejemplo no solo para los magallánicos, sino para todo el país”. General Marco Alvarado: Jefe de Zona de Carabineros de Chile, por su trayectoria y servicio a la comunidad regional. Francisco López: Bombero honorario y voluntario fundador de la Octava Compañía de Bomberos. Club de Leones Cruz del Sur: Por su vasta trayectoria institucional y permanente disposición a colaborar. Silvia Leiva: Periodista, reconocida por su constante compromiso con el barrio. Daniel Oyarzo: Vecino, por su labor desde la División de Organizaciones Sociales (DOS). Maximiliano Jipolou: Facilitador comunitario del programa Redes comunitarias de cuidado. José Necul: Destacado dirigente social. Jaime Yáñez: Presidente de la Junta de Vecinos N.º 19 e integrante de la UNCO Hernando de Magallanes. Familias Vera Sánchez, Sánchez Bustamante, Veloso Vera y Mansilla Sánchez. Familia Veli-Ramírez.

Las actividades continúan

El programa de celebraciones del septuagésimo aniversario del emblemático sector puntarenense continuará durante la jornada de hoy con una Misa de Acción de Gracias que se llevará a cabo en el Santuario Nuestra Señora de Fátima.