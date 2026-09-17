Salud detecta coliformes fecales tras intoxicación en almuerzo de trabajadores e inicia sumario sanitario

La Seremi de Salud de Magallanes entregó a este medio una actualización sobre la intoxicación de trabajadores de una empresa salmonera de Puerto Natales.

En primera instancia de conocía la existencia de 19 trabajadores intoxicados, pero finalmente, de acuerdo con la autoridad sanitaria fueron 22 personas con diversas dolencias gástricas.

El seremi de Salud (s), Eduardo Castillo, explicó que la institución realizó una primera fiscalización para conocer las condiciones de elaboración de la empresa arrojando como resultado un buen cumplimiento de las condiciones sanitarias del lugar y de los trabajadores que elaboran los productos, para tomar una muestra de los alimentos consumidos

“Entre ellos, la principal sospecha era de lentejas con salchichas porque, a pesar de que eran trabajadores de distintas áreas de la empresa, lo común que tenían los trabajadores era que habían consumido, dentro de las tres opciones, esta opción”, indicó Castillo.

De la muestra tomada que requiere tiempo de preparación de cultivo para realizar el estudio “recibimos el informe del ensayo y se determinó que, en el caso de las lentejas con salchichas, había presencia de coliformes fecales dentro de los hallazgos encontrados. Así que con este resultado, a pesar de que las condiciones sanitarias del establecimiento eran las adecuadas en lo que se refiere a infraestructura y personal, se procedió a, el día de hoy, 16 de septiembre, iniciar un sumario sanitario del establecimiento por el hallazgo encontrado en las muestras de alimentos”, concluyó el seremi de Salud (s), Eduardo Castillo.