Incendio destruye por completo una vivienda en el kilómetro 36 de la Ruta 9 Sur sector Agua Fresca

Un voraz incendio estructural destruyó de manera total una vivienda ubicada a la altura del kilómetro 36 de la Ruta 9 Sur, en el sector de Agua Fresca, al sur de Punta Arenas.

Tras la alerta emitida por los vecinos de la zona, dos compañías del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas se desplazaron con rapidez hacia el sector periurbano. Al llegar al lugar, los voluntarios se encontraron con la estructura completamente envuelta en llamas, abocándose intensamente a las labores de extinción y al control de la propagación del fuego hacia la vegetación colindante.

Persona lesionada y peritajes

Producto de la emergencia, el propietario de la vivienda resultó con lesiones de diversa consideración, siendo asistido en primera instancia por los propios equipos de rescate a la espera del personal de salud para su traslado a un centro asistencial.

Peritos especializados de Bomberos quedaron a cargo de las diligencias en el sitio del suceso para determinar el origen y las causas que desencadenaron el fuego en el inmueble rural.