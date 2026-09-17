Salud Municipal refuerza sus urgencias con doble dotación médica y turnos reforzados

La Municipalidad de Punta Arenas informó que los tres SAPU de la ciudad y el SAR contarán con turnos reforzados y doble dotación de profesionales médico para hoy, mañana y el domingo.

Los SAPU Dr. Mateo Bencur, 18 de Septiembre y Carlos Ibáñez funcionarán entre las 10 y 20 horas en los días indicados, mientras que el SAR mantendrá sus funciones las 24 horas.

En tanto, la urgencia dental funcionará los tres días entre las 10 y 14 horas en el exCesfam Dr. Thomas Fenton de Punta Arenas.

El jefe del Área de Salud de la Corporación Municipal, Víctor Fuentes, llamó a la comunidad a celebrar responsablemente y a utilizar los servicios de urgencia cuando sea necesario.

“Este fin de semana largo generalmente trae complicaciones con cuadros gastrointestinales y temas alimentarios, pero también siguen circulando cuadros respiratorios en niños”, explicó el profesional.

Fuentes también recomendó extremar las medidas de higiene y cuidado en la alimentación. “Es importante tener responsabilidad en el momento del consumo y de mezclar alimentos, además del lavado de manos. No solo por los alimentos, sino por su manipulación, porque este tipo de situaciones puede complicar y sobrecargar los sistemas de urgencia”, sostuvo.