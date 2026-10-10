Salud Magallanes impulsa actualización de competencias para fortalecer la salud rural

Con el propósito de actualizar conocimientos, nivelar competencias y fortalecer las herramientas de los equipos que se desempeñan en las Postas de Salud Rural de la Región de Magallanes, se desarrolló en la comuna de Río Verde la XVIII Jornada de Salud Rural, instancia de capacitación y encuentro orientada a contribuir a una atención integral, oportuna y pertinente para las comunidades de los territorios rurales.

La actividad reunió a representantes de las ocho postas rurales de la región, entre ellos médicos, enfermeras y enfermeros, kinesiólogos, técnicos en enfermería de nivel superior, encargados de posta y directores de Desarrollo Comunitario.

La jornada fue liderada por un equipo de profesionales de la Subdirección de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Magallanes, a cargo de la enfermera referente Claudia Flores. Asimismo, contó con el valioso apoyo de Mariagne Palma, enfermera del CESFAM 18 de Septiembre de Punta Arenas.

Durante la jornada se abordaron materias relevantes para la gestión y atención de salud en el contexto rural, considerando las particularidades territoriales, geográficas y comunitarias que enfrentan los equipos de posta en el desarrollo de sus funciones; entre los temas tratados se incluyeron Digitalización de la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias en las Postas de Salud Rural, Gestión del Programa de Salud Cardiovascular, Examen de Medicina Preventiva del Adulto, con énfasis en su aplicación, monitoreo y cierre y Registro Estadístico Mensual, incorporando una mirada acorde con la realidad y características de los territorios rurales, entre otros.

“Estas materias buscan entregar herramientas actualizadas a los equipos de salud, favoreciendo una gestión más eficiente y una respuesta sanitaria ajustada a las necesidades de las personas usuarias de las comunidades rurales de Magallanes”, indicó Flores.