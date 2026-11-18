En declaraciones a Radio Bío-Bío, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, rechazó categóricamente la posibilidad de que Chile deba solicitar autorización a Argentina para permitir el tránsito del Buque Danstar hacia las Islas Malvinas, advirtiendo que aceptar dicha exigencia sentaría un precedente con consecuencias en la relación bilateral.

“Para transitar en una u otra dirección por el Estrecho de Magallanes, no debiera haber ningún impedimento, sean las naves chilenas o extranjeras. Y si se debe pedir autorización, quiere decir que existe la opción de que se pueda negar esa autorización, y eso es totalmente improcedente”, afirmó el parlamentario en la citada emisora.

La controversia se originó luego de que autoridades trasandinas plantearan la necesidad de tramitar un permiso para el desplazamiento de la nave, cuya operación pretende reabrir la ruta comercial entre Punta Arenas y el archipiélago, suspendida desde 2011.

Con sus dichos, Squella respaldó la postura del Gobierno chileno, que ha defendido la libre navegación amparada en los tratados internacionales y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Previamente, el canciller Francisco Pérez Mackenna había respondido a los cuestionamientos de su par argentino, Pablo Quirno, puntualizando que “los países no piden permiso”, aunque deben cumplir las obligaciones de los acuerdos vigentes.

Al cierre, Squella diferenció el libre tránsito marítimo de los trámites portuarios: “No hay ninguna razón para que se deba pedir permiso por parte de nuestro país. Nunca ha sido así y nunca será así”, sostuvo, precisando que las autorizaciones solo aplican al ingreso a puerto para operaciones de desembarco.