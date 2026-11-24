Un convenio de colaboración para la recolección y valorización de neumáticos fuera de uso oficializaron las empresas Megamotors y Tratamiento de Líquidos y Sólidos Magallanes S.P.A. (TLS Services) en la Región de Magallanes. La alianza se enmarca en las exigencias de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y se suma a la reciente incorporación de Megamotors al sistema de gestión colectivo NeuVol.

Aunque ambas compañías mantienen un trabajo conjunto desde 2018 —periodo en el que acumulan cerca de 160 toneladas recuperadas—, el nuevo acuerdo formaliza el retiro mensual de los neumáticos recibidos tras el recambio vehicular de sus clientes, proyectando una recuperación de entre 7.000 y 9.000 unidades al año.

Según los antecedentes entregados durante la actividad, la planta local de TLS Services procesa un promedio de mil neumáticos mensuales, cuyo peso fluctúa entre los 10 y 12 kilos por unidad. El tratamiento se realiza mediante un sistema de molienda y separación por granulometría que reincorpora el caucho en desuso a la economía circular.

De este proceso industrial se obtienen tres tipos de insumos:

Polvo fino , que se integra a mezclas asfálticas.

Gránulos intermedios , destinados al relleno de canchas de fútbol sintéticas.

Material de mayor tamaño, utilizado para la fabricación de palmetas de piso.

La iniciativa contó con el respaldo de las secretarías regionales ministeriales del Medio Ambiente y de Transportes y Telecomunicaciones, carteras que valoraron el aporte del acuerdo para descontaminar el entorno y gestionar los residuos generados por la renovación del parque automotriz.

Desde ambas reparticiones públicas plantearon el desafío de que este modelo escale hacia la habilitación de puntos de acopio abiertos a la comunidad, con el objetivo de que los vecinos también puedan e