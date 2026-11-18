Frente a las frías aguas del Estrecho de Magallanes, en un territorio que el mundo observa como un laboratorio natural irremplazable, la ciencia regional atraviesa sus horas más críticas. El lunes 16 de noviembre de 2026 se materializó la desvinculación de los 13 investigadores que conformaban el plantel del Centro de Estudios del Cuaternario Fuego-Patagonia y Antártica (Fundación Cequa), luego de que el organismo perdiera su financiamiento basal por parte de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

La parálisis del primer centro científico regional fundado en Chile (2002) encendió las alertas en el ecosistema productivo y académico de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Ante el inminente desmantelamiento de las investigaciones en curso, el secretario regional ministerial de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Austral, Carlos Olave Solar, abordó las gestiones del Ejecutivo para contener la crisis.

“Nosotros estamos conversando con todos, estamos esperando la instancia de participación, las instancias que ellos han presentado dentro de lo que es el organismo público y, si bien es una problemática que viene del año pasado, del gobierno anterior digamos, nosotros estamos también abordándola ahora y buscando la mejor salida posible”, puntualizó el seremi Olave.

Los límites del salvataje y el rol de Contraloría

La autoridad regional —quien conoce de cerca la entidad tras haberse desempeñado en el área de estudios territoriales de Cequa hasta 2021— explicó que desde su arribo a la cartera ha sostenido reuniones tanto con la dirección ejecutiva como con el equipo científico afectado. Sin embargo, precisó que la autonomía técnica de la ANID limita la intervención directa de la secretaría ministerial en la adjudicación de fondos.

Asimismo, Olave Solar confirmó que el futuro institucional de la fundación depende en gran medida de las resoluciones pendientes ante la Contraloría General de la República, trámite administrativo que resulta vital para destrabar cualquier inyección de recursos a corto plazo.

📌 DATOS CLAVE DE LA CRISIS: