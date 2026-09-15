Seremi de Seguridad Pública asegura la persecución del abigeato

Con el objetivo de prevenir la ocurrencia de ilícitos asociados a las festividades de Fiestas Patrias, autoridades de la zona anunciaron la intensificación de las acciones investigativas y de fiscalización para frenar el delito de abigeato —robo de ganado—, así como los controles frente a la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas.

El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, explicó que los esfuerzos están enfocados en desarticular la venta ilegal de carne robada desde los campos: “Estamos abordando temáticas de abigeato, buscando principalmente detectar el ilícito en la cadena de distribución de carne. Es por ello que tanto SAG como Impuestos Internos, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y la Seremi de Salud están abordando estas temáticas, controlando diferentes carnicerías”.

Estrategia articulada en tres instancias

Para garantizar un trabajo efectivo, la autoridad detalló la conformación de dos mesas técnicas:

Mesa de Seguridad Regional: Presidida por la Seremi de Seguridad Pública, focalizada en la articulación operativa de los organismos policiales y fiscalizadores. Mesa Agrícola: Coordinada por la Seremi de Agricultura, orientada a mantener contacto directo con los ganaderos locales para recopilar información clave desde los predios.

Ambas instancias abordan la problemática mediante tres ejes transversales: la denuncia, las labores investigativas y el despliegue de puntos de control.

Asimismo, las pesquisas consideran el seguimiento integral de la trazabilidad animal desde la salida del ganado en los campos, el traslado en camiones por las rutas locales y su recepción final en mataderos. Esta medida busca frenar la comercialización proveniente del faenamiento clandestino.

Finalmente, la autoridad hizo un llamado enfático a los dueños de predios y a la ciudadanía a formalizar los reclamos ante las policías, remarcando que “la base de la mitigación del delito de abigeato está dada por la denuncia”.