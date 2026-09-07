Servicio de Salud prepara ronda médica de oftalmología en Punta Arenas y Natales

El Servicio de Salud Magallanes informó que en las próximas semanas se continuarán realizando rondas médicas a nivel regional. Esto tras el exitoso operativo que se realizó el fin de semana en el Hospital Clínico Magallanes, que permitió disminuir tiempos de espera en el área de Urología con la atención de 150 usuarios.

La subdirectora de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Magallanes, María Isabel Iduya, fue quien informó sobre los recientes operativos que se realizarán en las provincias.

“Está claro que con los recursos que tenemos actualmente no se alcanza a cubrir toda la demanda y eso ha originado las brechas que tenemos. Entonces, a través de rondas hemos empezado a resolver aspectos puntuales, hoy (sábado) estamos con urología y la próxima semana esperamos completar la ronda de oftalmología en Punta Arenas y Puerto Natales, que beneficiaría alrededor de 450 usuarios en lista de espera”, dijo la subdirectora Iduya.

En atención al indicador “No se presenta” (NSP), el año 2025 alcanzó un 13.96% en consulta nueva y controles de especialidad, equivalente a más de 20 mil horas perdidas, la subdirectora de Gestión Asistencial efectuó un llamado a la responsabilidad de los pacientes citados en el sentido de no perder su hora.