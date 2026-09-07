Consultas por norovirus en Magallanes descienden en últimas semanas

Tras la alerta regional por casos de norovirus en Magallanes donde afectó principalmente a escolares, la Seremi de Salud informó que en las últimas semanas se ha observado un descenso en las consultas.

“En este brote asociado a Norovirus con transmisión a nivel comunitario, se ha observado un descenso en las consultas en estas últimas semanas. La vigilancia epidemiológica se mantiene activa en todos los centros de salud de la región”, informó el seremi de Salud (s), Eduardo Castillo.

La autoridad sanitaria recordó que el grupo que presentó mayor demanda en atención fueron los niños menores de 6 años, la mayoría con manejo ambulatorio. Solo dos niños recibiendo hospitalización, pero recibieron el alta médica.

“El manejo ambiental que han realizado los establecimientos educativos y cada una de las familias ha permitido ir cortando la cadena de transmisión. Recordemos que es un cuadro viral, autolimitado donde el lavado de manos con agua y jabón y el intensificar la higiene y desinfección de utensilios y superficies de nuestro entorno permiten eliminar el virus”, agregó Castillo.

La Seremi recordó que continúa siendo fundamental identificar signos de alerta de deshidratación en personas que presenten cuadro clínico compatible con norovirus, y que puedan acceder a evaluación médica de forma oportuna.