ESCUCHA RADIO EL PINGÜINO

PINGÜINO TV
AVISOS ECONÓMICOS
Principio de incendio moviliza a tres compañías de Bomberos en hostal del centro de Punta Arenas Perito de la PDI identifica científicamente cuerpo hallado en Porvenir: Corresponde a tripulante desaparecido en San Juan Alarma en Valparaíso por "La Jauría": Banda juvenil asalta violentamente a turistas y peatones en Plaza Victoria Encuentran cuerpo de un hombre en las costas de Porvenir: Investigan si corresponde a tripulante de la embarcación Sebastián IV
> Crónica

Consultas por norovirus en Magallanes descienden en últimas semanas

La Seremi de Salud informó que el manejo ambiental que se han realizado en establecimientos educativas y viviendas, ha permitido cortar la cadena de transmisión.

Periodista Web
Periodista Web

Tras la alerta regional por casos de norovirus en Magallanes donde afectó principalmente a escolares, la Seremi de Salud informó que en las últimas semanas se ha observado un descenso en las consultas.

“En este brote asociado a Norovirus con transmisión a nivel comunitario, se ha observado un descenso en las consultas en estas últimas semanas. La vigilancia epidemiológica se mantiene activa en todos los centros de salud de la región”, informó el seremi de Salud (s), Eduardo Castillo.

La autoridad sanitaria recordó que el grupo que presentó mayor demanda en atención fueron los niños menores de 6 años, la mayoría con manejo ambulatorio. Solo dos niños recibiendo hospitalización, pero recibieron el alta médica.

“El manejo ambiental que han realizado los establecimientos educativos y cada una de las familias ha permitido ir cortando la cadena de transmisión. Recordemos que es un cuadro viral, autolimitado donde el lavado de manos con agua y jabón y el intensificar la higiene y desinfección de utensilios y superficies de nuestro entorno permiten eliminar el virus”, agregó Castillo.

La Seremi recordó que continúa siendo fundamental identificar signos de alerta de deshidratación en personas que presenten cuadro clínico compatible con norovirus, y que puedan acceder a evaluación médica de forma oportuna.

Contenido relacionado
Envíanos tu denuncia o información AVISOS ECONÓMICOS