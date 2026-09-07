Conductora estrelló su vehículo contra el supermercado Rofil de Zona Franca tras una maniobra de estacionamiento

Un accidente de tránsito se registró en el módulo del supermercado Rofil, ubicado al interior del recinto franco de Punta Arenas, luego de que un automóvil colisionara frontalmente contra la infraestructura del recinto comercial.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho ocurrió cuando la conductora se encontraba realizando maniobras para estacionar su vehículo en los calzos exteriores, momento en que perdió el control del móvil e impactó de lleno contra el muro del establecimiento.

Hasta el lugar acudió personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) para evaluar el estado de salud de la mujer y de un menor de edad que la acompañaba. Tras la revisión médica efectuada al interior de la ambulancia, los profesionales constataron que ninguno presentaba heridas graves, por lo que no fue necesario su traslado hacia el Hospital Clínico de Magallanes. En tanto, inspectores de seguridad de Zona Franca adoptaron las medidas de resguardo correspondientes en la zona afectada.