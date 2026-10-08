SLEP Magallanes activa protocolos de convivencia e inicia investigación tras manifestación en el Liceo Juan Bautista Contardi

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Ante los hechos ocurridos en la sede de enseñanza media del Liceo Juan Bautista Contardi, que consistió en una manifestación por parte de estudiantes exigiendo mejoras en infraestructura en los baños del establecimiento, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes informó la adopción de medidas inmediatas luego de tomar conocimiento de una manifestación y de eventuales situaciones que habrían afectado a integrantes de la comunidad estudiantil.

Por instrucción de la institución, el equipo de convivencia del Servicio Local se constituyó de manera presencial en el establecimiento para iniciar las acciones pertinentes conforme a la normativa educacional vigente.

Diálogo y recopilación de antecedentes

Durante la jornada, los profesionales del área de convivencia del SLEP mantuvieron reuniones y espacios de diálogo con el equipo directivo, estudiantes y apoderados. Estas gestiones tienen como objetivo recabar todos los antecedentes necesarios para esclarecer los hechos e iniciar los procesos de investigación correspondientes.