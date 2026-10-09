SLEP Magallanes anuncia sumarios a funcionarios involucrados en protesta escolar del Liceo Contardi

Tras las manifestaciones estudiantiles registradas en el Liceo Juan Bautista Contardi —donde la comunidad educativa exigió mejoras edilicias en servicios higiénicos, dotación docente y disponibilidad de materiales—, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes dio a conocer las acciones de trabajo e investigación en curso.
El director subrogante del SLEP Magallanes, Rodrigo Sepúlveda, explicó que la institución se encuentra imposibilitada de emitir comentarios específicos sobre los hechos con el fin de resguardar la imparcialidad del proceso. “No puedo hacer declaraciones respecto al tema porque hay procesos administrativos de los cuales soy parte importante como sostenedor. Se deben levantar investigaciones sumarias o sumarios, donde se designa un fiscal y un actuario. Al ser la autoridad que tomará las decisiones finales, no puedo pronunciarme para no inhabilitarme”, precisó.
Diagnóstico territorial y proyectos de infraestructura
Respecto a la situación general de los establecimientos de la zona, la autoridad detalló que a solo cinco días de haber asumido el cargo, se encuentra sosteniendo reuniones con los equipos directivos para concretar un catastro exhaustivo de necesidades.
En materia de infraestructura, Sepúlveda destacó el trabajo coordinado con la Subdirección de Infraestructura del servicio y la alianza estratégica con el Gobierno Regional de Magallanes. “Estamos desarrollando seis proyectos de mejora en establecimientos educacionales de la comuna, entre los que se incluyen la Escuela Manuel Bulnes, el CEIA y el propio Liceo Contardi. Agradecemos los recursos dispuestos por el gobernador regional, que nos permitirán solucionar progresivamente estas deficiencias”, sostuvo.
El director (s) enfatizó que el objetivo central es articular el trabajo entre directivos, docentes, asistentes de la educación, gremios y la comunidad escolar. “Queremos que la educación en Magallanes sea noticia por la preocupación permanente en la calidad de los aprendizajes y la mejora de los entornos escolares en el aula, y no por situaciones críticas”, concluyó.
Durante la jornada del viernes, las actividades académicas en el Liceo Juan Bautista Contardi se desarrollaron en horario normal, mientras se aguardan los resultados del levantamiento administrativo e instructivo dispuesto por el SLEP.