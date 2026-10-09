SLEP Magallanes anuncia sumarios a funcionarios involucrados en protesta escolar del Liceo Contardi

Tras las manifestaciones estudiantiles registradas en el Liceo Juan Bautista Contardi —donde la comunidad educativa exigió mejoras edilicias en servicios higiénicos, dotación docente y disponibilidad de materiales—, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes dio a conocer las acciones de trabajo e investigación en curso