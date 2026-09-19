El remo chileno brilla en los Juegos Suramericanos 2026 con histórico liderazgo de las hermanas Abraham

El Team Chile firmó una actuación memorable en los Juegos Suramericanos 2026, luego de que la delegación nacional de remo se consagrara ganadora absoluta del medallero de la disciplina en aguas trasandinas.

La histórica faena deportiva estuvo encabezada por las mellizas Antonia y Melita Abraham, quienes conquistaron cuatro medallas de oro cada una durante la jornada festiva del 18 de septiembre. “Estamos muy orgullosas por el equipo de remo. La rompimos en estos Odesur. Ganamos el medallero por un oro tras cuatro años de mucho trabajo”, celebró Antonia Abraham tras concluir sus pruebas. Por su parte, Melita Abraham remarcó el esfuerzo del plantel: “Ponemos toda nuestra disposición por el país. La última regata estábamos fundidas, pero lo dimos todo; es nuestro regalo para todo Chile”.

Balance en el medallero general

En el cómputo final de la disciplina, Chile acumuló siete medallas de oro, cinco de plata y una de bronce, superando por un margen ajustado a sus competidores directos y consolidando al remo como el deporte más prolífico de la delegación nacional.

Con este resultado, el Team Chile alcanzó un total de 18 medallas de oro, 18 de plata y 24 de bronce en la clasificación general de los juegos. El equipo chileno busca seguir sumando preseas en las jornadas decisivas de disciplinas como rugby, hockey, ciclismo, fútbol y karate.