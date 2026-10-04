Tráfico de datos móviles en Magallanes crece un 17% empujado por trámites web y redes sociales

Un importante incremento en la conectividad digital registró la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, tras reportar un aumento del 17% en el tráfico de datos móviles de Entel durante el primer semestre del año. La cifra refleja cómo el uso de los dispositivos móviles en la zona austral se ha volcado progresivamente hacia la resolución de la vida cotidiana, además del consumo de ocio y redes sociales.

A nivel nacional, la empresa se consolidó al cierre de junio con más de 5,3 millones de usuarios pospago, captando al 60% de los nuevos clientes de la industria según datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). En el ámbito de internet fijo para el hogar, la compañía sumó más de 70 mil nuevas conexiones en doce meses, abarcando cerca del 45% de las nuevas contrataciones del país gracias a su plan de inversiones en infraestructura, red que proyecta expandir hacia el mercado peruano.

Hábitos de consumo digital

Respecto a las preferencias de los usuarios, las plataformas de video y redes sociales continuaron liderando el volumen total de tráfico nacional, con Instagram a la cabeza (15,4%) y TikTok en segundo lugar (12,8%). En streaming de pago, Netflix se posicionó como el servicio más visto, mientras que la música a través de Spotify creció un 26,5%.

No obstante, el salto más significativo en los hábitos de navegación lo registraron las búsquedas web para trámites, gestiones y compras online, con un alza cercana al 66%. Este indicador demuestra que la telefonía móvil se ha transformado en una herramienta clave de utilidad funcional para las y los ciudadanos tanto en Magallanes como en el resto del país.