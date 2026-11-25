Un avión C-130 Hércules perteneciente al Grupo de Aviación N°10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) ejecutó una operación aérea de largo alcance y sin escalas entre Punta Arenas y la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión, ubicada en el Círculo Polar Antártico.

La aeronave despegó el viernes 20 de noviembre desde la Base Aérea Chabunco, en la capital regional, con el doble propósito de entrenar a las tripulaciones institucionales y abastecer de suministros logísticos esenciales a la campaña antártica vigente.

Durante el despliegue, el transporte pesado trasladó cargamentos de alimentación y equipamiento técnico indispensables para sostener la habitabilidad y el funcionamiento continuo de la base polar, asegurando el cumplimiento de las tareas científicas proyectadas para la temporada. Asimismo, el vuelo permitió a los aviadores reforzar sus destrezas en un entorno marcado por temperaturas extremas y meteorología cambiante.

Actualmente, la dotación completa de Glaciar Unión desarrolla exploraciones terrestres y vuelos de apoyo científico en puntos estratégicos del continente blanco, entre ellos el sector GL-1, el Monte Vinson y el Glaciar Schanz.

Tras aterrizar en el campamento polar el mismo viernes, la tripulación emprendió el retorno hacia la Región de Magallanes, arribando a Punta Arenas durante la madrugada del sábado 21 de noviembre, tras completar ambos tramos de manera directa.