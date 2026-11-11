Tras orden de arresto contra alcalde de Porvenir: defensa de secretaria municipal desmiente denuncias y alista querella penal

A pocas horas de que el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir despachara una orden de arresto efectivo por tres días contra el alcalde José Gabriel Parada por negarse a reincorporar a la secretaria municipal Nataly Vivar, la defensa de la funcionaria desmintió categóricamente los argumentos esgrimidos por la administración comunal y anunció una ofensiva penal por desacato.

El jurista Max Müller Gilbert, representante de la trabajadora, salió al paso de las justificaciones que han circulado para dilatar el fallo laboral y desestimó cualquier acusación de acoso laboral contra Vivar: “En todo el sumario no existe una sola denuncia formal de maltrato por parte de Nataly, menos las que se ventilan en redes sociales. Lo que se construyó fue una acusación abultada pero técnicamente débil. Lo que el alcalde usó de excusa para destituirla, lo sigue usando de excusa para no reincorporarla”.

En esa línea, el abogado recordó que los tribunales ya determinaron la nulidad de dicho sumario debido a que el propio alcalde actuó como juez y parte al denunciar, testificar, emitir la sanción y resolver las reposiciones en el mismo proceso administrativo.

Respecto del incumplimiento edilicio —que llevó al magistrado a remitir los antecedentes al Ministerio Público y decretar la privación de libertad de la autoridad—, Müller confirmó acciones criminales: “Lo que el alcalde Parada efectuó fue menospreciar las facultades del Poder Judicial. Vamos a preparar una querella penal por el delito de desacato y a continuar la tramitación hasta las últimas consecuencias”. La presentación judicial solicitará además indagar la responsabilidad del asesor jurídico del municipio.

Finalmente, el defensor abordó el desgaste humano tras casi dos años y medio de litigio: “Nataly está viviendo este proceso desde hace casi 30 meses. Es hija única, vive con su madre de más de 82 años y ha sido su sostén financiero. Lo único que quiere y manifiesta es volver a su puesto de trabajo, cumplir su función de secretaria municipal, estar tranquila y quedarse en ese lugar hasta jubilar”.