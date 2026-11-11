Agrupación folclórica El Legado celebró 14 años de trayectoria con su décimo recital en Punta Arenas

La agrupación folclórica El Legado conmemoró sus 14 años de trayectoria con la realización de su décimo Recital Folclórico, gala artística desarrollada en las instalaciones del Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, en Punta Arenas.

El evento convocó a la comunidad local en torno a un recorrido por las danzas tradicionales del país. Durante la presentación, la compañía llevó al escenario dos propuestas coreográficas centrales: “Patagonia Amada” y “Cuecas de mi amado Chile”, montajes que reunieron tanto al elenco titular como a la división formativa infantil conocida como “Legaditos”.

La gala contó además con la participación especial del elenco infantil del conjunto invitado El Despertar de los Ruiseñores, que se sumó al programa para compartir escena en las distintas muestras de baile tradicional.

La directora de la agrupación, Silvana Donicke Mancilla, valoró la convocatoria y el proceso de trabajo desplegado por el elenco y el equipo técnico: “El resultado de este recital nos deja una gratificación enorme y una profunda emoción, porque detrás de cada presentación hay años de esfuerzo, dedicación, aprendizaje y amor por nuestras raíces”.

Con esta décima edición del espectáculo, la institución artística reafirmó su trabajo continuo orientado al rescate, difusión y preservación del patrimonio folclórico y las expresiones culturales de la zona austral y el territorio nacional.