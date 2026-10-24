Vientos están muy por debajo de su promedio histórico de octubre

Un inusual escenario meteorológico se vive en Punta Arenas tras registrarse más de diez días consecutivos con vientos atípicamente débiles y bajas precipitaciones. El fenómeno, explicado por expertos, responde a la interacción de masas de aire que han bloqueado los habituales sistemas frontales magallánicos.

Según explicó Nicolás Butorovic, climatólogo del Instituto de la Patagonia, las velocidades del viento han registrado valores sensiblemente inferiores a los promedios históricos del mes. “El promedio en octubre es de 21 kilómetros por hora y hasta el día de hoy llevamos 11 kilómetros por hora, lo que es bastante bajo”, precisó el especialista respecto del comportamiento de las ráfagas en la capital regional.

El profesional detalló que esta condición responde a la combinación de altas presiones atlánticas y el anticiclón del Pacífico. “Esta condición se debe principalmente a un sistema de bloqueo que viene de una masa de aire del Atlántico de alta presión y se ha juntado con el anticiclón del Pacífico, que son células subtropicales de aire cálido”, indicó Butorovic. Ambas masas generan una barrera que “bloquea a los sistemas frontales que vienen del oeste y estos se desvían hacia el norte de Chile; por eso no hemos tenido viento ni lluvia”.

Esta calma eólica impacta directamente en la percepción de los habitantes. El climatólogo apuntó que “hemos tenido temperaturas en Punta Arenas de 13 o 14 grados la semana pasada y hacen parecer como si fueran 20 grados, y eso por la sensación térmica, porque el viento es preponderante”. Asimismo, agregó que “tuvimos casi una semana con siete días de promedio de doble dígito en la media, de 10 para arriba, que no teníamos hace hartos años para octubre”.

En paralelo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene vigente una alerta temprana preventiva para diversas comunas de la Región de Magallanes debido a las altas temperaturas pronosticadas para este fin de semana.