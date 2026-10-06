Academia K1D’S KROSS de Punta Arenas brilla en el Dance World Cup de Río Gallegos y clasifica al Mundial en Lisboa

Una jornada consagratoria y llena de triunfos vivió la academia de danza K1D’S KROSS de Punta Arenas en la fase internacional del Dance World Cup, certamen realizado el pasado sábado 4 de octubre en la ciudad trasandina de Río Gallegos, Argentina.

La delegación magallánica —bajo la dirección general de Cristian Magna y los profesores Oscar Torres y José Mayorga— estuvo integrada por 20 bailarines de entre 7 y 17 años de edad, quienes viajaron acompañados por una entusiasta comitiva de familiares. La institución presentó cinco piezas coreográficas, logrando posicionar a todas sus rutinas en lo más alto del podio:

🥇 1er lugar y Performance Destacada: Commercial Dance Infantil Mini (Solista).

🥇 1er lugar: Commercial Dance Juvenil Junior (Dúo).

🥇 1er lugar: Commercial Dance Juvenil Junior (Trío).

🥇 1er lugar y Performance Destacada: Commercial Dance Grupal Small (Juvenil Junior).

🥈 2do lugar: Commercial Dance Grupal Large (Juvenil Junior).

Clasificación al Mundial de Portugal y circuito internacional

Gracias a esta impecable evaluación técnica y artística, la totalidad de los montajes de K1D’S KROSS consiguió de forma directa la clasificación para el Mundial Dance World Cup, que se disputará en Lisboa, Portugal, en junio de 2027.

Junto con el boleto a Europa, los talentosos jóvenes de la Patagonia aseguraron su cupo para representar a la región en la Final Latinoamericana en Buenos Aires (a realizarse este mes de noviembre) y en el certamen internacional DWC Beach Xperience 2027 de Camboriú, Brasil, fijado para mayo del próximo año.