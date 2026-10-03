​Arrancó la tercera jornada del 30.° Campeonato Nacional Juvenil de Cueca en Punta Arenas

En un ambiente lleno de emoción y fervor folclórico se dio inicio en Punta Arenas a la tercera jornada de la 30.ª edición del Campeonato Nacional Juvenil de Cueca, considerado el certamen más tradicional y antiguo de su categoría a nivel nacional.

​La ceremonia de apertura estuvo cargada de emotividad tras rendirse un homenaje en memoria del joven folclorista José Poblete Becerra, cuya reciente partida conmocionó a la comunidad cuequera y a los exponentes del folclor regional.

​El torneo reúne en la capital magallánica a 16 parejas de entre 14 y 18 años provenientes de las distintas regiones del país, destacando la representación local integrada por la dupla de la comuna de Porvenir.

​Tres décadas de tradición en el sur

​El presidente de la agrupación Amigos de la Cueca, Roberto Gómez Álvarez, valoró el apoyo constante brindado por el Gobierno Regional y las municipalidades locales, financiamiento que ha permitido mantener de manera ininterrumpida este evento durante tres décadas en la zona austral.

​La competencia entrará en su fase decisiva este domingo, jornada en la que el jurado coronará a los nuevos campeones nacionales de Chile, quienes recibirán el estandarte entregado por los soberanos salientes oriundos de Curacaví.