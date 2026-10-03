​Arrancó la tercera jornada del 30.° Campeonato Nacional Juvenil de Cueca en Punta Arenas

En un ambiente lleno de emoción y fervor folclórico se dio inicio en Punta Arenas a la tercera jornada de la 30.ª edición del Campeonato Nacional Juvenil de Cueca, considerado el certamen más tradicional y antiguo de su categoría a nivel nacional.
La ceremonia de apertura estuvo cargada de emotividad tras rendirse un homenaje en memoria del joven folclorista José Poblete Becerra, cuya reciente partida conmocionó a la comunidad cuequera y a los exponentes del folclor regional.
El torneo reúne en la capital magallánica a 16 parejas de entre 14 y 18 años provenientes de las distintas regiones del país, destacando la representación local integrada por la dupla de la comuna de Porvenir.
Tres décadas de tradición en el sur
El presidente de la agrupación Amigos de la Cueca, Roberto Gómez Álvarez, valoró el apoyo constante brindado por el Gobierno Regional y las municipalidades locales, financiamiento que ha permitido mantener de manera ininterrumpida este evento durante tres décadas en la zona austral.
La competencia entrará en su fase decisiva este domingo, jornada en la que el jurado coronará a los nuevos campeones nacionales de Chile, quienes recibirán el estandarte entregado por los soberanos salientes oriundos de Curacaví.