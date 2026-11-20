En forma unánime, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó veredicto condenatorio contra dos extrabajadores de la empresa Nova Austral, como autores del delito consumado de sustracción de especies salmonídeas.

Tras cuatro jornadas de juicio, los jueces acreditaron que, entre septiembre y diciembre de 2024, ambos operarios aprovecharon su acceso al centro de cultivo “Aracena 14”, en Isla Clarence, para extraer salmones de mortandad e intercambiarlos por centolla ilegal con tripulantes de la embarcación “Hydra”. Posteriormente, sustrajeron más de mil kilos de salmón Coho fresco para su venta, cargamento cuya segunda tanda fue interceptada por Carabineros en el retén Agua Fresca.

“La Fiscalía aspira a una pena de crimen; este tipo de delitos de ley especial de pesca tiene sanciones altas. Nosotros lo pedimos en el mínimo, que son cinco años y un día. Esto es por la peligrosidad que implica para la salud pública la venta de estos tipos de pescados que no están bajo la norma”, explicó la fiscal Rina Blanco tras la audiencia.

La lectura de sentencia definitiva quedó fijada para el lunes 30 de noviembre, a las 13:10 horas, vía telemática.