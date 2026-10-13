Banda de Guerra Albatros de Puerto Williams destaca en el 142° aniversario de Ushuaia tras ocho años de ausencia

Una destacada y aplaudida presentación tuvo la Banda de Guerra Albatros, perteneciente al Liceo Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto Williams, durante su participación en el tradicional desfile cívico-militar conmemorativo del 142° aniversario de la ciudad de Ushuaia, Argentina. La comitiva escolar, integrada por una treintena de estudiantes, marcó el retorno de la agrupación chilena a esta festividad trasandina luego de ocho años de ausencia.

La delegación chilena estuvo respaldada en terreno por autoridades locales. El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, asistió a las ceremonias oficiales en representación del Gobierno de Chile, calificando el desempeño de los alumnos como impecable. Por su parte, el director del establecimiento austral, Néstor Ríos Cardoza, relevó la disciplina del grupo y el soporte familiar: “Esto es un muy buen ejemplo de cuando la comunidad se une tras un propósito; se logran resultados como el que hoy vimos”, enfatizó.

Identidad austral e integración diplomática

Para las y los jóvenes músicos, la travesía representó un hito formativo y de orgullo patrio. Matías Altamirano, estudiante de segundo medio y tambor mayor de la banda, expresó el sentir de sus compañeros: “Bonita la experiencia. Yo nunca pensé llegar a Argentina y menos con la banda de Puerto Williams. Es todo un honor representar a Chile”, valorando además el caluroso recibimiento brindado por la comunidad ushuaiense a lo largo del recorrido.

A la par de los actos cívicos, la agenda en Tierra del Fuego argentina incluyó un encuentro de camaradería entre las autoridades de Puerto Williams, diplomáticos del Consulado de Chile en Ushuaia y directivos de la Asociación de Residentes Chilenos Gabriela Mistral, instancia orientada a reforzar los lazos históricos, culturales y de vecindad entre ambas comunidades más australes del planeta.