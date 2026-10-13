Festival “Primavera de los Cuentos” confirma fechas y recintos de narración oral en Magallanes

El Festival Interregional Primavera de los Cuentos confirmó las fechas, horarios y recintos de sus próximas actividades en la Región de Magallanes, donde la narración oral llegará a establecimientos educacionales y espacios culturales durante octubre y noviembre.

La iniciativa es organizada por la Asociación Gremial y Cultural Círculo de Narradores Orales de Chile (CINOCH) y, en la región, es impulsada por la agrupación Cuenteraustral, que desarrolla el festival desde 2024 con el objetivo de acercar la lectura a niños, niñas y personas de todas las edades.

La programación comenzará el viernes 23 de octubre, a las 12:00 horas, en la Escuela Elba Ojeda Gómez, en el sector de Río Seco. Luego, el viernes 30 de octubre, a las 12:00 horas, se realizará una jornada en la Escuela República Argentina de Punta Arenas, dirigida a estudiantes de tercero y cuarto básico.

El recorrido continuará el viernes 6 de noviembre, a las 12:00 horas, en la Escuela Diego Portales de Villa Tehuelches, comuna de Laguna Blanca, con una actividad destinada al público escolar y familiar. Esta presentación permitirá extender el alcance del festival a una nueva comuna de la región.

Clausura abierta a la comunidad

El cierre del festival se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre, a las 15:30 horas, en el Espacio Cultural Biblioteca 114, ubicado en calle Cancha Rayada 0346, en la población 18 de Septiembre de Punta Arenas.

Esta última función estará dirigida al público familiar y será abierta a toda la comunidad, ofreciendo una oportunidad para disfrutar de cuentos, historias, leyendas, cantos y juegos.

Desde Cuenteraustral destacaron la alegría de reencontrarse con la comunidad a través de este festival, que busca fomentar el acercamiento a la lectura, fortalecer el vínculo entre artistas y audiencias y contribuir a la descentralización cultural mediante el desarrollo de la narración oral en Chile.