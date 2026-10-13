Registro Civil llama a retirar cerca de 155 mil cédulas y pasaportes pendientes antes de su destrucción

El Servicio de Registro Civil e Identificación realizó un enfático llamado a la ciudadanía en todo el país para acercarse a retirar sus documentos de identidad. Según reportó la institución, actualmente alrededor de 155 mil cédulas de identidad y pasaportes permanecen acumulados en las bodegas de sus distintas oficinas a la espera de ser reclamados por sus titulares.

Desde el organismo recordaron que, de acuerdo con la normativa vigente, transcurrido un plazo de seis meses sin que el documento sea retirado, la institución se encuentra obligada legalmente a proceder con la destrucción física de los plásticos y pasaportes.

13, 2026

Cómo consultar el estado de tu trámite

Para evitar que los usuarios pierdan su tiempo y dinero teniendo que reingresar la solicitud desde cero, la entidad habilitó una herramienta digital rápida en su plataforma web oficial. Los usuarios pueden verificar la disponibilidad de su documento ingresando a www.registrocivil.cl, dirigiéndose a la sección “Servicios en línea” y seleccionando la opción “Consulta estado solicitud de documentos”.

“¡No dejes que tu documento termine en la trituradora! Evita perder tu tiempo y dinero volviendo a hacer el trámite desde cero. Consulta el estado de tu documento y acércate a la oficina donde solicitaste el retiro”, recalcaron desde el Registro Civil, instando a las personas que iniciaron sus trámites durante los últimos meses a revisar la plataforma.