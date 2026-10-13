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Papa León XIV ingresa caminando al hospital Gemelli de Roma para ser intervenido de un nódulo pulmonar

El Pontífice de 71 años saludó de buen ánimo antes de la operación torácica dirigida por el cirujano Stefano Margaritora. Se prevé un posoperatorio de una semana tras el hallazgo del nódulo en un chequeo de rutina.

Periodista Web
Periodista Web

El Papa León XIV ingresó caminando y de buen ánimo este martes al Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, donde fue intervenido durante la tarde para la extirpación de un nódulo pulmonar detectado en una fase temprana y bien localizado, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede.

A su arribo al recinto hospitalario, el Pontífice de 71 años saludó a los medios de comunicación y fieles presentes. Acompañado por su médico personal, Luigi Carbone, y escoltado por agentes de la Gendarmería Vaticana, León XIV fue recibido por el doctor Andrea Cambieri y presentado ante parte del equipo quirúrgico.

13, 2026

Cirugía especializada y posoperatorio

La intervención quirúrgica estuvo liderada por el profesor Stefano Margaritora, renombrado cirujano torácico de 66 años que dirige dicha especialidad en el Hospital Gemelli desde hace una década. De acuerdo con fuentes del Vaticano, la afección fue diagnosticada durante una revisión médica de rutina, proyectándose un periodo de recuperación y posoperatorio de aproximadamente una semana.

La noticia fue comunicada originalmente por el propio Santo Padre el pasado domingo tras el rezo del Ángelus, instancia en la que transmitió tranquilidad a los devotos. Como gesto de apoyo espiritual, la Diócesis de Roma convocó a una jornada de oración y al rezo del rosario en la capilla del policlínico para acompañar la evolución médica del jefe de la Iglesia Católica.

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