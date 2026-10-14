Capitanía de Puerto de Punta Arenas premia a ganadores de concursos de fotografía y pintura

En dependencias de la Gobernación Marítima de Punta Arenas, la Capitanía de Puerto llevó a cabo la ceremonia de premiación de los concursos de fotografía “Mirada al Mar” y de pintura “Magallanes en Colores”. El hito estuvo presidido por el Capitán de Puerto (S), Capitán de Corbeta LT Mario Massardo, en el marco de las actividades del Día Internacional de Limpieza de Playas 2026.

“Esta instancia es muy significativa, especialmente considerando la premiación de los concursos que motivaron a jóvenes y niños a representar nuestro mar”, destacó la autoridad marítima. La iniciativa contó con el auspicio y patrocinio de entidades públicas y privadas, tales como Aguas Magallanes, la Empresa Portuaria Austral, Antarctica 21, Ultraport, Blumar, el programa Embajadores Antárticos, Zonaustral y Magallanes Puerto Sostenible.

Ganadores de fotografía y pintura

En el concurso de fotografía “Mirada al Mar”, los primeros lugares fueron para Javiera Arriagada (Paisaje Costero), Carlos Barreau (Vida y Biodiversidad), Javier Navarro (Ser Humano y el Mar), Benjamín Flores (Joven Explorador), Yissel García (Fotografía con Celular) y Madeleins Acevedo (Premio del Público).

En el certamen de pintura “Magallanes en Colores”, en la categoría 5 a 8 años el triunfo fue para Sofía Fuenmayor; de 9 a 12 años se impuso Sofía Robles; y de 13 a 15 años el primer puesto lo obtuvo Ignacia Grez, mientras que Trinidad Orellana fue galardonada como la favorita del público. Los triunfadores recibieron sets de arte, equipos fotográficos y ejemplares del libro “Cuentos Antárticos y algo más”, presentado recientemente en la Open Science Conference de SCAR 2026 en Oslo, Noruega.