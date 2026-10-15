Gobernador Flies y Cores avanzan con el ministro Poduje en el histórico convenio de vivienda para Magallanes

El Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena (GORE) continúa consolidándose como la entidad subnacional que más recursos invierte en el desarrollo habitacional a nivel país. En ese contexto, el gobernador Jorge Flies, acompañado por una delegación transversal de consejeros regionales de las cuatro provincias, sostuvo una reunión clave con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

A la cita asistieron los consejeros Juan Morano y Roxana Gallardo (Provincia de Magallanes), Max Salas (Última Esperanza), Andrés López (Tierra del Fuego) y Víctor Pérez (Provincia Antártica). Durante el encuentro, el secretario de Estado confirmó la voluntad del Gobierno Nacional de dar continuidad y potenciar el convenio de programación GORE-Minvu, considerado el acuerdo de inversión en vivienda más grande del país entre una región y el nivel central.

Puntos clave y propuestas para el territorio austral

Al término de la reunión, el gobernador Flies destacó la disposición del ministro para abordar la realidad austral: “El ministro nos mostró una excelente disposición para atender las particularidades regionales, los procesos de fiscalización y el aumento de la oferta. Debemos encontrar soluciones habitacionales para los sectores más vulnerables, la clase media emergente y la clase media en cada una de nuestras provincias”, sostuvo.

Por su parte, los consejeros regionales plantearon propuestas concretas para dinamizar la economía local. El core Juan Morano detalló que se acordó analizar la reducción del tamaño de las licitaciones para permitir la participación de pymes constructoras locales, además de impulsar proyectos de urbanización previa de macrolotes. Asimismo, la consejera Roxana Gallardo enfatizó la importancia de reflejar en el documento final la visión territorial acordada. En tanto, para localidades aisladas como Puerto Williams, se evaluó la aplicación del subsidio habitacional rural DS 10, adaptado a los costos geográficos. Ambas partes acordaron seguir ajustando el texto para oficializar el convenio en las próximas semanas.