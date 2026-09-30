Carabineros e Inauguran el monolito “Gloria y Victoria” en Avenida Bulnes de Punta Arenas en homenaje a sus mártires

En una solemne ceremonia cargada de simbolismo, la XII Zona de Carabineros Magallanes y la Antártica Chilena, en un trabajo conjunto con el Alguacilazgo Regional, llevó a cabo la inauguración del monolito “Gloria y Victoria” en plena Avenida Bulnes de Punta Arenas.

La estructura quedó emplazada a un costado del busto del teniente Hernán Merino Correa, consolidando este emblemático sector de la capital regional como un espacio de homenaje permanente a los funcionarios policiales que han rendido la vida en el cumplimiento del deber.

Homenaje al mártir reciente

La actividad revistió una especial emotividad al desarrollarse a pocos días del trágico fallecimiento del cabo 2° Cristopher Aguilera Fernández, quien fue asesinado durante un procedimiento de fiscalización preventiva en la comuna de Lo Espejo, transformándose en el mártir N° 1.263 de la institución.

Durante el encuentro, autoridades institucionales y miembros de los Alguaciles remarcaron que el monolito “Gloria y Victoria” nace con el propósito de erigirse como un testimonio imperecedero de gratitud, memoria y reconocimiento ciudadano hacia los hombres y mujeres de Carabineros de Chile que han hecho efectivo su juramento de servicio a la Patria.