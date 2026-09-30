ESCUCHA RADIO EL PINGÜINO

PINGÜINO TV
AVISOS ECONÓMICOS
Sujeto muere tras presunto intento de agresión a su expareja en Población Río de la Mano en Punta Arenas Colisión entre dos vehículos deja a una persona atrapada en intersección de Avenida Frei y Manantiales Condenan a sujeto por traficar cocaína a trabajadores portuarios en Punta Arenas Arma usada en asesinato de carabinero en Lo Espejo está vinculada a otros dos homicidios y ataques a uniformados
> Cultura

Carabineros e Inauguran el monolito “Gloria y Victoria” en Avenida Bulnes de Punta Arenas en homenaje a sus mártires

La estructura quedó emplazada junto al busto del teniente Hernán Merino Correa. La ceremonia estuvo marcada por un emotivo homenaje al cabo 2° Cristopher Aguilera Fernández, recientemente asesinado en Lo Espejo.

Periodista Web
Periodista Web

En una solemne ceremonia cargada de simbolismo, la XII Zona de Carabineros Magallanes y la Antártica Chilena, en un trabajo conjunto con el Alguacilazgo Regional, llevó a cabo la inauguración del monolito “Gloria y Victoria” en plena Avenida Bulnes de Punta Arenas.

La estructura quedó emplazada a un costado del busto del teniente Hernán Merino Correa, consolidando este emblemático sector de la capital regional como un espacio de homenaje permanente a los funcionarios policiales que han rendido la vida en el cumplimiento del deber.

Homenaje al mártir reciente

La actividad revistió una especial emotividad al desarrollarse a pocos días del trágico fallecimiento del cabo 2° Cristopher Aguilera Fernández, quien fue asesinado durante un procedimiento de fiscalización preventiva en la comuna de Lo Espejo, transformándose en el mártir N° 1.263 de la institución.

Durante el encuentro, autoridades institucionales y miembros de los Alguaciles remarcaron que el monolito “Gloria y Victoria” nace con el propósito de erigirse como un testimonio imperecedero de gratitud, memoria y reconocimiento ciudadano hacia los hombres y mujeres de Carabineros de Chile que han hecho efectivo su juramento de servicio a la Patria.

Contenido relacionado
Envíanos tu denuncia o información AVISOS ECONÓMICOS