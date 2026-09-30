Gore Magallanes transfirió más de $8.600 millones al Servicio de Salud para reducir listas de espera médicas

En una presentación realizada en el Salón Nelda Panicucci del Gobierno Regional, el gobernador Jorge Flies, junto al director subrogante del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, e integrantes de los equipos clínicos de la red asistencial, dieron a conocer los detalles de un millonario plan de inversión destinado a enfrentar las listas de espera en la zona austral.

El proyecto considera una transferencia histórica de más de $8.600 millones financiados por el Gobierno Regional, recursos que permitirán financiar más de 17.000 prestaciones sanitarias complementarias durante los próximos tres años. La medida busca responder de forma directa a la realidad regional, que actualmente acumula un promedio de 24.000 consultas de especialidad pendientes, con una mediana de retraso que bordea los 250 días.

Reducción de plazos y cobertura territorial

El gobernador Flies remarcó que el objetivo central es dar certezas a la población: “Queremos que los tiempos de espera sean conocidos y prudentes. Una consulta que hoy espera más de seis meses, acortarla a cerca de tres; procedimientos de más de un año, reducirlo a seis meses; y cirugías que demoran hasta tres años, resolverlas dentro del año”, sostuvo.

Por su parte, Ricardo Contreras destacó que la estrategia permitirá optimizar la infraestructura de los hospitales fuera de horario hábil —mediante turnos vespertinos y de fin de semana— e incorporar un sistema de recordatorios automatizados para mitigar el 14% de inasistencia médica. Asimismo, el plan incluye operativos de especialidad, rondas presenciales y telemedicina para las provincias de Tierra del Fuego, Última Esperanza y la Provincia Antártica en áreas de alta demanda como oftalmología, traumatología, cardiología, urología y neurología.