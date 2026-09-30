Avanzan en proyecto de pavimentación de la calle Los Flamencos en Punta Arenas

Un paso clave para solucionar la conectividad vial y peatonal del sector norte de Punta Arenas está dando el proyecto de pavimentación de la calle Los Flamencos, en el tramo comprendido entre las avenidas Eduardo Frei y Circunvalación.

La obra es desarrollada por la Inmobiliaria Salfa Austral como medida de mitigación asociada a los conjuntos habitacionales Los Flamencos 1 y 2, bajo la supervisión técnica del Serviu Magallanes. El diseño contempla una faja urbana de 20 metros de ancho, calzada de ocho metros, veredas con accesibilidad universal, ciclovía, alumbrado público y sistema de evacuación de aguas lluvias.

Etapas de aprobación y cronograma

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, destacó que el abordaje de esta arteria responde a una demanda prioritaria de los vecinos: “Identificamos su pavimentación como una necesidad que debemos abordar. El diseño está en desarrollo y revisión técnica porque necesitamos resolver bien aspectos clave como la calzada, el tránsito peatonal y las aguas lluvias antes de preparar su construcción”, explicó.

Tras la corrección de observaciones por parte del Serviu, la Seremi Minvu presentará la iniciativa al Ministerio de Desarrollo Social para obtener la Recomendación Satisfactoria (RS). Con este aval, se solicitarán los recursos al Gobierno Regional de Magallanes durante el primer semestre de 2027, proyectando licitar la obra a fines de ese año e iniciar los trabajos en terreno a principios de 2028.