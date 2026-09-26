Carabineros realiza primer Campeonato Interinstitucional de Cueca Huasa en Punta Arenas

En un ambiente festivo y de camaradería, el gimnasio de Carabineros de Chile en Punta Arenas fue sede del primer Campeonato Interinstitucional de Cueca Huasa 2026, certamen que congregó a parejas representantes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad desplegadas en la Región de Magallanes.

La actividad folclórica contó con una alta asistencia de familias y delegaciones institucionales, destacando la presentación de un esquinazo encabezado por hijos de funcionarios policiales. Además, el evento incluyó stands educativos donde las distintas unidades especializadas de la institución dieron a conocer su equipamiento y labor preventiva diaria a los asistentes.

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Camino al Centenario y difusión académica

Esta competencia folclórica se enmarca dentro del calendario de extensión e integración comunitaria que la Zona de Carabineros Magallanes impulsa con miras a la conmemoración del Centenario institucional. La jornada permitió afianzar los lazos de coordinación e interconexión entre las fuerzas de la defensa y la seguridad pública austral.

En esa misma línea de vinculación con la ciudadanía, Carabineros extendió la invitación a jóvenes y estudiantes de la región para participar en el Día del Postulante, jornada informativa programada para el miércoles 30 de septiembre en el recinto de Ignacio Carrera Pinto N° 1145, donde se darán a conocer los requisitos de ingreso y especialidades académicas de la institución.