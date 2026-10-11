Centro de Mineros Río Turbio de Puerto Natales celebra su 54° aniversario rindiendo homenaje a la memoria histórica de la ciudad

Con una misa de acción de gracias y un almuerzo de camaradería, el Centro de Mineros Río Turbio de Puerto Natales conmemoró su 54° aniversario. La actividad reunió a socios, socias y sus familias, contando además con la presencia del seremi de Minería, Óscar Basualdo, y el seremi de Energía, Marco Antonio Pinto, instancia donde la Seremi del ramo entregó un galvano de reconocimiento por el aporte del centro al desarrollo social y cultural de la provincia.

Fundado el 8 de octubre de 1972, el Centro nació del esfuerzo colectivo de trabajadores vinculados al yacimiento de carbón trasandino, una trayectoria fuertemente ligada a la migración chilota y a familias del sur del país. Esta labor no solo permitió el sustento de miles de hogares natalinos, sino que consolidó profundos lazos de hermandad transfronteriza y desarrollo urbano en la capital de la Provincia de Última Esperanza.

Memoria histórica y proyectos a futuro

La presidenta de la organización, María Barría Godoy, destacó el sentido familiar del centro y los desafíos en curso: “Para mí, el principal logro ha sido mantener vivo y unido nuestro Centro como un lugar de encuentro. Aquí tienen un espacio nuestros recuerdos, nuestros compañeros fallecidos y las nuevas generaciones”, expresó, resaltando el interés del gremio por consolidar un museo con fotografías y objetos de la época.

Por su parte, el seremi de Minería, Óscar Basualdo, subrayó la relevancia patrimonial de la entidad: “El Centro de Mineros conserva una parte fundamental de la memoria histórica de Puerto Natales. Junto al Seremi de Energía y YCRT estamos desarrollando una agenda para estudiar posibilidades de colaboración. A la vez, trabajamos con el Centro para preservar su memoria, evaluando iniciativas que permitan complementar el monumento minero de la ciudad en su patrimonio histórico y cultural”, concluyó.