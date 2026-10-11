Interior y Servicio de Migraciones informan más de 12 mil salidas del país y 1.874 expulsiones en 2026

La Subsecretaría del Interior, en conjunto con el Servicio Nacional de Migraciones, entregó un nuevo balance actualizado sobre los indicadores de control migratorio, expulsiones y salidas de personas extranjeras registradas en el territorio nacional durante el año 2026.

De acuerdo con los antecedentes oficiales con corte al 8 de octubre, se contabilizan 1.818 expulsiones materializadas, de las cuales 1.633 responden a procedimientos de carácter administrativo y 185 a resoluciones de índole judicial. A esta cifra se suman las 56 personas trasladadas en un nuevo vuelo de expulsión ejecutado este 10 de octubre, elevando el total general de expulsiones materializadas y programadas en el año a 1.874 casos.

Salidas efectivas y operativo aéreo

En paralelo, el informe técnico detalla que al 7 de octubre se habían emitido 5.100 resoluciones de autorización de salida. Asimismo, entre el 3 de enero y el 4 de octubre de 2026 se registraron 10.345 salidas efectivas de ciudadanos extranjeros a través de los distintos pasos de control fronterizo y vías administrativas del país.

Consolidando los procedimientos de expulsión y las salidas efectivas, el total general de egresos informados por la autoridad asciende a 12.219 personas. Respecto al operativo aéreo de este fin de semana, la nave trasladó a 56 personas (45 por vía administrativa y 11 judiciales), grupo compuesto por 21 ciudadanos colombianos, 20 bolivianos y 15 ecuatorianos, vinculados mayoritariamente al ingreso por pasos no habilitados.