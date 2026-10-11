Ciclista magallánica se corona campeona panamericana máster de contrarreloj en Bolivia

Una destacada actuación internacional registró el deporte de la Región de Magallanes tras la consagración de una ciclista local como campeona panamericana máster en la especialidad de contrarreloj, dentro de la categoría A2, en el campeonato continental disputado en Tarija, Bolivia.

La deportista, integrante del Club Deportivo Patagonia Outdoor de Punta Arenas, representó a Chile demostrando un alto nivel de preparación, resistencia y estrategia de carrera para marcar el mejor tiempo del circuito en una disciplina de alta exigencia física y mental. El logro contó además con el respaldo de la tienda especialista Cycletec, marca que acompañó el proceso competitivo de la atleta austral.

Orgullo regional y posibilidades de nuevas medallas

Este título panamericano representa un importante hito para el ciclismo de la zona austral, reafirmando el desarrollo del alto rendimiento en Magallanes y llevando la bandera chilena a lo más alto del podio continental.

Tras la victoria en la prueba contra el reloj, la delegación nacional y la corredora magallánica mantienen la concentración para disputar las competencias de fondo de ruta agendadas para este fin de semana, donde existen fundadas opciones de continuar sumando preseas para el medallero chileno en Bolivia.