El Club de Leones Cruz del Sur realizó a las 08:30 horas de este sábado el lanzamiento oficial de la 39ª versión de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, ceremonia efectuada en dependencias del Centro de Rehabilitación de Punta Arenas.







La actividad contó con la participación del ministro del Deporte, Francisco Riveros, junto a integrantes y representantes de la organización anfitriona, quienes encabezaron el arranque formal de la campaña solidaria en la región.







Con este acto se dio inicio a la recaudación de recursos destinados a financiar el funcionamiento de los centros de rehabilitación y respaldar la atención especializada de usuarios en distintos puntos de Magallanes, convocando a familias, empresas e instituciones locales a sumarse a la cruzada.