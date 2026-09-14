Colegio Pierre Faure de Punta Arenas celebró las Fiestas Patrias con kermesse y su XVI Muestra y Campeonato de Cueca

Bajada

El Colegio Pierre Faure de Punta Arenas se transformó en el epicentro de la celebración de Fiestas Patrias con una nutrida agenda de actividades organizadas por el Centro de Padres y la comunidad educativa. Las festividades comenzaron con la tradicional kermesse escolar, encuentro que incluyó stands de comidas típicas, juegos criollos y expresiones musicales que reunieron a estudiantes, apoderados y funcionarios del establecimiento.

Durante la semana de actividades conmemorativas, los alumnos lucieron vestimentas tradicionales e impulsaron jornadas de sana convivencia enfocadas en el rescate de la identidad nacional y el fortalecimiento de los valores comunitarios.

XVI Muestra y Campeonato de Cueca

El hito central de las celebraciones fue la XVI edición de la Muestra y Campeonato de Cueca, espacio que congregó a parejas compuestas por estudiantes, profesores y asistentes de la educación. El jurado evaluador, integrado por Gianfranco Grau, Jacqueline Vargas y Sebastián Oyarzo, dio inicio al certamen con una exhibición del baile nacional antes de dar paso a las tres categorías en competencia.

El cuadro de honor del torneo escolar quedó configurado de la siguiente manera:

1ra Categoría: Francisca Bravo e Ignacio Vargas (1° lugar), Isidora Díaz y Jadhiel Miñano (2° lugar), Maite Oyarzo y Agustín Quezada (3° lugar).

2da Categoría: Noelia Donicke y Gabriel Avendaño (1° lugar), Antonia Witto y Kiefer Wallace (2° lugar), María Paz Nancupillán y Miguel Quilahuilque (3° lugar).

3ra Categoría: Francisca Vargas y Matías Navarro (1° lugar), Martina Cid y Benjamín Rosas (2° lugar), Isidora Reyes y Vicente Negrón (3° lugar).

La jornada de festejos culminó con un brindar institucional entre los funcionarios del colegio para dar la bienvenida al receso de Fiestas Patrias.