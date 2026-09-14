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SENAPRED invita a concurso de fotografía y relato sobre historia de desastres en Magallanes

La iniciativa “Memorias que previenen” busca rescatar experiencias de emergencias en la región. La convocatoria es gratuita, sin límite de edad y estará abierta hasta el 11 de octubre de 2026.

Periodista Web
Periodista Web

En el marco del Mes de la Reducción del Riesgo de Desastres 2026, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) lanzó la convocatoria regional para el concurso de fotografía y relato “Memorias que previenen: historias de desastres en Magallanes”. La iniciativa busca reunir material fotográfico y testimonios ciudadanos sobre emergencias que han marcado la historia del territorio austral.

La convocatoria es gratuita y abierta a residentes de todas las comunas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, sin restricción de edad. Cada participante podrá enviar hasta dos fotografías —ya sean históricas, de archivo o actuales— acompañadas de un texto explicativo de entre 150 y 500 palabras que aborde vivencias familiares, huellas del evento, procesos de recuperación o lecciones de prevención.

Inscripción y evaluación

Los trabajos deberán enviarse al correo rrdmagallanes@gmail.com hasta el domingo 11 de octubre de 2026, indicando datos personales, comuna y título de la obra. El jurado evaluará las propuestas bajo cuatro criterios: valor de la historia y memoria (35%), relación con la reducción de riesgos (25%), capacidad de transmitir un aprendizaje (20%) y calidad fotográfica (20%).

La entrega de premios a los tres primeros lugares y menciones honrosas se llevará a cabo el sábado 17 de octubre de 2026, a las 15:00 horas, durante la “Expo Emergencia” en el Mall Espacio Urbano de Punta Arenas. Las imágenes seleccionadas formar parte de exposiciones y material educativo regional de SENAPRED.

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