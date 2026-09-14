SENAPRED invita a concurso de fotografía y relato sobre historia de desastres en Magallanes

En el marco del Mes de la Reducción del Riesgo de Desastres 2026, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) lanzó la convocatoria regional para el concurso de fotografía y relato “Memorias que previenen: historias de desastres en Magallanes”. La iniciativa busca reunir material fotográfico y testimonios ciudadanos sobre emergencias que han marcado la historia del territorio austral.

La convocatoria es gratuita y abierta a residentes de todas las comunas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, sin restricción de edad. Cada participante podrá enviar hasta dos fotografías —ya sean históricas, de archivo o actuales— acompañadas de un texto explicativo de entre 150 y 500 palabras que aborde vivencias familiares, huellas del evento, procesos de recuperación o lecciones de prevención.

Inscripción y evaluación

Los trabajos deberán enviarse al correo rrdmagallanes@gmail.com hasta el domingo 11 de octubre de 2026, indicando datos personales, comuna y título de la obra. El jurado evaluará las propuestas bajo cuatro criterios: valor de la historia y memoria (35%), relación con la reducción de riesgos (25%), capacidad de transmitir un aprendizaje (20%) y calidad fotográfica (20%).

La entrega de premios a los tres primeros lugares y menciones honrosas se llevará a cabo el sábado 17 de octubre de 2026, a las 15:00 horas, durante la “Expo Emergencia” en el Mall Espacio Urbano de Punta Arenas. Las imágenes seleccionadas formar parte de exposiciones y material educativo regional de SENAPRED.