El Instituto Superior de Comercio (Insuco) José Menéndez de Punta Arenas desarrolló ayer una triple jornada de actividades solidarias destinada a reunir recursos para las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, convocando a estudiantes, docentes, apoderados, exalumnos y transeúntes.
La iniciativa principal consistió en una masiva “anticuchada” instalada desde tempranas horas en el frontis del establecimiento, instancia que también movilizó a gremios del transporte y vecinos del sector.
“Hemos organizado tres actividades en nuestra comunidad educativa. Esta anticuchada, que hemos vendido durante toda la mañana no solo a nuestra comunidad, sino a los transeúntes, es para lograr superar la meta del año pasado”, explicó Ivonne Hermosilla, directora del Insuco.
Por su parte, Roberto López, encargado de la jornada vespertina y coordinador de la actividad al aire libre, detalló que la preparación fue posible gracias a donaciones internas y al trabajo conjunto con el alumnado. “Desde el centro de exalumnos, el equipo directivo, los profesores, a través de los profesores jefes, hasta los apoderados, han contribuido en forma de donar todo lo que ustedes ven acá para poder vender una cantidad de alrededor de 400 anticuchos, que era la meta que teníamos propuesta para este año”, señaló.
Torneo magallánico de debate
Durante la tarde, el establecimiento facilitó sus dependencias para el Torneo Magallánico de Debate para Recolectar Apoyo (Madera), organizado por la Sociedad Austral de Debate, encuentro que reunió a escolares inscritos de distintos recintos educativos de la comuna.
La competencia contó con colaboración de referentes nacionales de la disciplina: el docente del Circuito Nacional de Debate Fabián Yaksic sugirió el nombre del certamen, mientras que Antonia Calisto, directora de coordinación de la Sociedad de Debates de la Universidad de Chile, elaboró su identidad gráfica.
Desde la organización estudiantil, Félix Rojas, alumno de tercero medio del Liceo Luis Alberto Barrera, destacó el propósito solidario de la cita: “Este torneo nació a base de las jornadas, de querer apoyar y hacer un aporte o una donación. Logramos organizarnos para que salga adelante y estén todos aquí hoy día”.
En la misma línea, Denise Ferreira, estudiante del mismo curso y establecimiento, valoró la asistencia registrada durante la tarde: “Estoy súper feliz de ver a tantos chicos, porque fue lo que esperamos al final de cuentas”.