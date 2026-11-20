Comunidad del Insuco en Punta Arenas consolida su compromiso con las Jornadas por la Rehabilitación mediante masiva cruzada solidaria

Con un comprobante de donación como única entrada, 16 equipos secundarios de Punta Arenas protagonizaron el “Torneo Magallánico de Debate”, uniendo pensamiento crítico, identidad austral y apoyo a las Jornadas por la Rehabilitación.