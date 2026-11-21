El viernes 27 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, se disputará en Punta Arenas la primera fecha del Campeonato Regional de Karting Clausura “Copa Mobil – Comercial Harambour”, certamen nocturno que definirá al piloto más veloz de la región mediante el formato de vuelta más rápida.

La competencia se desarrollará en la pista de Rally Kart bajo la organización de Pasión Deportiva, con convocatoria abierta para damas y varones en distintos niveles de experiencia, incluyendo una serie especial para quienes compitan por primera vez. El evento cuenta con el auspicio de Pingüino Multimedia, Consultora Fecci, Patagonia RV Stop y Megamotors, además del patrocinio de Espacio Urbano Pionero, Rally Kart y CG8 Producciones.

Categorías en competencia e inscripciones

La jornada tuerca contemplará diez divisiones divididas por edad, género, experiencia y peso:

Categoría Mini: 10 a 11 años.

Infantiles A: 12 a 13 años.

Infantiles B: 14 a 15 años.

Junior: 16 a 17 años.

Damas: 17 años en adelante.

Debutantes: mayores de 18 años que compitan por primera vez.

Expertos: 18 años en adelante.

Master A: 70 a 80 kilos.

Master B: 81 a 90 kilos.

Master C: 91 kilos y más.

Quienes deseen obtener más antecedentes o formalizar su inscripción pueden comunicarse directamente al teléfono +56 9 4278 9282.