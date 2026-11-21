La Asociación de Fútbol Punta Arenas disputará una nueva fecha de su Campeonato de Apertura con una cartelera compuesta por 20 encuentros distribuidos en tres jornadas consecutivas, abarcando series infantiles, juveniles y la serie adulta de honor.
En la categoría adulto, la acción comenzará este sábado 21 de noviembre con los duelos entre Prat y Victoria (17:10 horas) y Sokol frente a Español (19:10 horas). El domingo 22 de noviembre, en tanto, se medirán Scout ante Magallanes (17:00 horas) y Progreso contra Cosal (19:00 horas).
Las divisiones inferiores abrirán cada jornada desde el mediodía tanto sábado como domingo en las categorías 4ª, 3ª, 2ª y 1ª Infantil, mientras que el cierre de la fecha quedará reservado para la Serie Juvenil durante la noche del lunes 23 de noviembre.
Programación oficial
Sábado 21 de noviembre – Cancha 3
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12:00 horas (4ª Infantil): Español vs. Cosal
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12:50 horas (4ª Infantil): Victoria vs. Chile
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13:40 horas (4ª Infantil): Prat vs. Sokol
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14:30 horas (3ª Infantil): Español vs. Chile
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15:30 horas (3ª Infantil): Cosal vs. Sokol
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16:30 horas (3ª Infantil): Victoria vs. Prat
Sábado 21 de noviembre – Cancha 1
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12:00 horas (2ª Infantil): Magallanes vs. Chile
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13:10 horas (2ª Infantil): Scout vs. Prat
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14:20 horas (1ª Infantil): Cosal vs. Español
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15:40 horas (1ª Infantil): Prat vs. Scout
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17:10 horas (Adulto): Prat vs. Victoria
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19:10 horas (Adulto): Sokol vs. Español
Domingo 22 de noviembre – Cancha 1
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12:00 horas (1ª Infantil): Victoria vs. Chile
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13:20 horas (1ª Infantil): Progreso vs. Sokol
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14:40 horas (2ª Infantil): Cosal vs. Victoria
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15:50 horas (2ª Infantil): Sokol vs. Magallanes
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17:00 horas (Adulto): Scout vs. Magallanes
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19:00 horas (Adulto): Progreso vs. Cosal
Lunes 23 de noviembre – Cancha 1
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19:00 horas (Serie Juvenil): Chile vs. Cosal
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21:00 horas (Serie Juvenil): Sokol vs. Prat